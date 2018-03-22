"Газпром" рассмотрит вопрос о включении племянника Путина в состав правления

Совет директоров "Газпрома" на заседании 22 марта рассмотрит вопрос "о М.Е. Путине", об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Источник в "Газпроме" сообщил РБК, что речь идет о двоюродном племяннике президента России Михаиле Путине, который войдет в правление холдинга.

"Интерфакс" также называет "М.Е.Путина" двоюродным племянником главы государства, и указывает, что "вопросы с такой формулировкой в повестке дня всегда касаются состава правления компании".



"Михаил Путин, двоюродный племянник президента может занять место покойного зампреда правления "Газпрома" Александра Козлова, который в прошлом году скоропостижно скончался в 65 лет. Он занимался координацией хозяйственного и материально-технического обеспечения. Судя по всему, Путин будет курировать именно эти вопросы", - объяснил источник РБК в "Газпроме".

"Интерфакс" отмечает, что пока "Газпром" не делал объявлений о том, что эта должность в компании замещена.

Михаил Путин - двоюродный племянник Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе, говорится на сайте компании СОГАЗ, где он работает зампредом правления.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ".

В 2016 году сообщалось, что бывший в то время губернатором Новосибирской области Василий Юрченко уволил другого двоюродного племянника президента - Романа Путина - с поста своего помощника.