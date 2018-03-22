НОВАТЭК получил право пользования Паютским лицензионным участком на Гыдане

Дочерняя компания НОВАТЭКа "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" выиграла аукцион на право пользования недрами Паютского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе НОВАТЭКа, участок обладает суммарным ресурсным потенциалом 354 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) углеводородов по российской классификации. В его пределах находится Нанадянское газовое месторождение. Лицензия выдается сроком на 27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 66 млн руб.

Паютский участок расположен на территории Красноярского края в непосредственной близости от активов НОВАТЭКа на Гыдане, в районе Западно-Солпатинского, Северо-Танамского, Нявуяхского и Танамского участков. Компания уже обладает на полуострове Гыдан значительной сырьевой базой, включая Утреннее, Геофизическое, Гыданское, Штормовое и Ладертойское месторождения.