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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
22.03.2018 11:39 Мск (13:39 Екб)
политика | В России
За дебатами не следили, проголосовали за второй тур. Опрос Накануне.RU об итогах выборов
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Население, общество, люди (2017) | Фото: zemlyanin.info

Накануне.RU подводит итоги сразу двух опросов, проводившихся незадолго до дня голосования и сразу после него.

За десять дней до наступления 18 марта мы выясняли, насколько посетителям нашего сайта интересны проходившие в то время дебаты кандидатов в президенты на федеральном ТВ.

С уверенностью о своем интересе и о том, что дебаты "очень содержательны", сказали лишь 2% респондентов. А самым популярным ответом оказался: "Не слежу и не собирался – это постановочный балаган" (52,4%). В том, что следили за дебатами "мимоходом", без большого интереса, признались 17,3% опрошенных. 16,6% готовы были бы смотреть их, если бы в них участвовал Владимир Путин.

Жириновский, Собчак, передача, дебаты, вода, стакан, плескается, лицо(2018)|Фото: tvc.ru

8,4% опрошенных заявили, что даже не собрались смотреть выпуски "предвыборных баталий" на ТВ, так как были против всех на этих выборах. Еще 3,3% выразили готовность их смотреть, если бы они шли в удобное время. Опрос прошел в период с с 8 по 18 марта, в нем приняли участие 735 посетителей сайта.

А итоги опроса о том, за кого респонденты отдали свой голос на избирательных участках, существенно разнятся с официальными результатами выборов.

Лидером нашего голосования стал Павел Грудинин (46,6%), Владимир Путин оказался вторым с 31,2%, на третьем месте ответ "Не ходил на выборы" (12,7%).

Следом с большим отставанием идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому отдали голос 2,5% посетителей сайта. Остальные набрали 2% и меньше: Григорий Явлинский – 2%, Максим Сурайкин – 1,5%, Сергей Бабурин – 1,1%, Ксения Собчак и Борис Титов – по 0,7%. 1% опрошенных признались в том, что испортили бюллетени. С 19 по 22 марта в опросе приняли участие 1 тыс. 67 человек.

Напомним, что по итогам выборов Владимир Путин победил с рекордным результатом в 76,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 11,77%. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,65%. На четвертом Ксения Собчак - 1,68%, Григорий Явлинский набрал 1,05%, остальные меньше 1%.

Владимир Путин, встреча с кандидатами в президенты, Титов, Сурайкин, Собчак, Жириновский, Грудинин, Бабурин, Явлинский(2018)|Фото: kremlin.ru

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22.03.2018 11:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:39 Екб


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За дебатами не следили, проголосовали за второй тур. Опрос Накануне.RU об итогах выборов
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