За дебатами не следили, проголосовали за второй тур. Опрос Накануне.RU об итогах выборов

Накануне.RU подводит итоги сразу двух опросов, проводившихся незадолго до дня голосования и сразу после него.

За десять дней до наступления 18 марта мы выясняли, насколько посетителям нашего сайта интересны проходившие в то время дебаты кандидатов в президенты на федеральном ТВ.

С уверенностью о своем интересе и о том, что дебаты "очень содержательны", сказали лишь 2% респондентов. А самым популярным ответом оказался: "Не слежу и не собирался – это постановочный балаган" (52,4%). В том, что следили за дебатами "мимоходом", без большого интереса, признались 17,3% опрошенных. 16,6% готовы были бы смотреть их, если бы в них участвовал Владимир Путин.

8,4% опрошенных заявили, что даже не собрались смотреть выпуски "предвыборных баталий" на ТВ, так как были против всех на этих выборах. Еще 3,3% выразили готовность их смотреть, если бы они шли в удобное время. Опрос прошел в период с с 8 по 18 марта, в нем приняли участие 735 посетителей сайта.

А итоги опроса о том, за кого респонденты отдали свой голос на избирательных участках, существенно разнятся с официальными результатами выборов.

Лидером нашего голосования стал Павел Грудинин (46,6%), Владимир Путин оказался вторым с 31,2%, на третьем месте ответ "Не ходил на выборы" (12,7%).

Следом с большим отставанием идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому отдали голос 2,5% посетителей сайта. Остальные набрали 2% и меньше: Григорий Явлинский – 2%, Максим Сурайкин – 1,5%, Сергей Бабурин – 1,1%, Ксения Собчак и Борис Титов – по 0,7%. 1% опрошенных признались в том, что испортили бюллетени. С 19 по 22 марта в опросе приняли участие 1 тыс. 67 человек.

Напомним, что по итогам выборов Владимир Путин победил с рекордным результатом в 76,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 11,77%. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,65%. На четвертом Ксения Собчак - 1,68%, Григорий Явлинский набрал 1,05%, остальные меньше 1%.