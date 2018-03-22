"Посвятит себя семье и и бизнесу": из заксобрания Свердловской области уходит эсер

Законодательное собрание Свердловской области решил покинуть депутат фракции "Справедливая Россия" Евгений Лобов. 22 марта он подписал документы и добровольно сложил свои полномочия.

"Да, это на самом деле так. Вопрос включен в повестку на 3 апреля, добровольно сложил свои полномочия. Решил посвятить себя семье и бизнесу. После этого у партии будет 10 дней, чтобы принять решение - кому передать освободившийся мандат. В мае уже будет новый депутат, не хуже предыдущего", - сообщил Накануне.RU руководитель фракции "Справедливой России" Андрей Жуковский.

По словам руководителя фракции, место Лобова может занять Егор Шаламовский, который относится Железнодорожной территориальной группе. Окончательное решение будет принимать совет регионального отделения, он может передать мандат любому, кто баллотировался в списках от партии "Справедливая Россия"