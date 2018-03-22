Корреспондент Накануне.RU стала лауреатом премии "Региональная политика" в номинации "Обозреватель года"

В Москве объявлены лауреаты премии "Региональная политика", учрежденной Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), экспертным клубом "Регион" и порталом "Региональные комментарии".

Церемония награждения победителей премии состоялась накануне вечером. Награды вручали известные политологи и медиадеятели.

Так, корреспондент Накануне.RU Вероника Килина одержала победу в номинации "Обозреватель года". В этой номинации также были представлены Айсель Герейханова ("Ура.Ру"), Александр Садовников ("ФедералПресс"), Ольга Чурикова ("Ведомости") и Ангелина Галанина ("Известия").

Всего жюри премии "Региональная политика", в которое вошли такие известные политологи, политтехнологи и эксперты, как Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Владимир Мамонтов, Андрей Максимов и ряд других, определило победителей в семи номинациях.

Так, в номинации "Исследование года" первое место было отдано Василию Мархинину и Надежде Ушаковой за работу "Институциональные формы избирательной системы и их политические эффекты на муниципальном уровне (на примере Тюменской области)". "Консультантом года" был признан гендиректор агентства "Интернет-агитация" Андрей Цепелев. В номинации "Эксперт года" награда досталась представителю АПЭК в Новгородской области Алексею Громскому. Премию в номинации "Блогер года" получила политолог Екатерина Шульман. "Технологом года" признан политтехнолог Григорий Казанков.