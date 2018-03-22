В полиции прокомментировали дело о "резиновой квартире" в Екатеринбурге, где зарегистрировали около 7 тысяч человек

В свердловской полиции прокомментировали нашумевшее уголовное дело о "резиновой квартире" в Екатеринбурге.

Напомним, с декабря 2016 по декабрь 2017 года житель уральской столицы зарегистрировал у себя в квартире 6 тыс. 844 иностранца. После этого проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Выявили незаконную регистрацию иностранных граждан в квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге сотрудники полиции, а не какие-либо иные силы. Вместе с тем, пресечь факты постановки людей на учет, по мнению специалистов, было невозможно, так как действующее законодательство нашей страны, как это не парадоксально, не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания. Тем не менее, по данному факту органы внутренних дел оперативно возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении". Дважды в мае и сентябре 2017 года уголовное дело было готово для направления в суд. Но, по данным дознавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции в порядке статьи 125 УПК РФ, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного преследования в отношении Макеева. Уверен, Следственный комитет, который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования", - отметил полковник Горелых.