В полиции прокомментировали дело о "резиновой квартире" в Екатеринбурге, где зарегистрировали около 7 тысяч человек

в этот день
22.03.18
11:53
В Екб.13:53
Ожидаемо. Сразу после выборов Правительство готовит повышение подоходного налога
Кузнецова пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников
Бунт! Жители Волоколамска атаковали губернатора Воробьева
Главное
Грудинина хотят сделать премьером с помощью петиции

Тема дня
"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 3

В полиции прокомментировали дело о "резиновой квартире" в Екатеринбурге, где зарегистрировали около 7 тысяч человек
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Полиция, МВД, полицейский (2013) | Фото: Накануне.RU

В свердловской полиции прокомментировали нашумевшее уголовное дело о "резиновой квартире" в Екатеринбурге.

Напомним, с декабря 2016 по декабрь 2017 года житель уральской столицы зарегистрировал у себя в квартире 6 тыс. 844 иностранца. После этого проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Выявили незаконную регистрацию иностранных граждан в квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге сотрудники полиции, а не какие-либо иные силы. Вместе с тем, пресечь факты постановки людей на учет, по мнению специалистов, было невозможно, так как действующее законодательство нашей страны, как это не парадоксально, не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания. Тем не менее, по данному факту органы внутренних дел оперативно возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении". Дважды в мае и сентябре 2017 года уголовное дело было готово для направления в суд. Но, по данным дознавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции в порядке статьи 125 УПК РФ, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного преследования в отношении Макеева. Уверен, Следственный комитет, который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования", - отметил полковник Горелых.

Другие новости по темам: резиновая квартира, полиция, Екатеринбург
22.03.2018 11:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 10:30 Мск
За 10 лет в екатеринбургской квартире было прописано порядка 20 тыс. иностранцев

Ранее 22.03.2018 05:35 Мск
Житель Екатеринбурга зарегистрировал в одной квартире 7 тысяч человек








Добавить комментарий:

В полиции прокомментировали дело о "резиновой квартире" в Екатеринбурге, где зарегистрировали около 7 тысяч человек
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+