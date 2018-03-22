Мониторинг воздуха возле полигона "Ядрово" осуществляется каждые 20 минут, - МЧС

Мобильные лаборатории производят мониторинг воздуха возле полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области каждые 20 минут, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Превышения вредных веществ не выявлено, отметили в ведомстве.

По состоянию на 09.00 четверга, было проведено 84 замера проб воздуха. "В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено", - сообщили в МЧС.

Также в ведомстве уверяют, что постороннего запаха в воздухе также не выявлено.

При этом, как сообщалось ранее, жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура и Следственный комитет.