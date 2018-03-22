Прикамский омбудсмен заявил о снижении социальной напряженности в вопросах обманутых дольщиков

Закон Пермского края о поддержке обманутых дольщиков и помощь властей в разработке плана по завершению достройки многоквартирных домов в регионе позволили снизить социальное напряжение в этом сегменте общества. Об этом на заседании заксобрания сказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Микова, с октября 2017 г. по настоящее время в адрес уполномоченного не поступило ни одного обращения от обманутых дольщиков.

"Считаю важным, что все обсуждения проблемы, происходили открыто, дискуссионно, с участием самих обманутых дольщиков и принятые нормативные акты явились консенсусом как государственным, так и общественным. Конечно, остается проблема пайщиков, но мы должны понимать, что между двумя этими правовыми договорами - долевого строительства и паенакопления - разная природа. В первую очередь, нам необходимо защищать тех, кто пострадал от недобросовестных застройщиков", - сказал Миков.

Как сообщало Накануне.RU, Министерство строительства и ЖКХ РФ отметило положительные результаты работы минстроя Прикамья по достройке проблемных объектов. В Пермском крае достроены три проблемных дома на ул. Мира 5А, ул. Ушакова 36Б и Сиреневом бульваре 5 в г. Чайковский. Еще один дом по адресу ул. Окулова 62 планируется ввести в эксплуатацию в марте текущего года.