Фотовидеофиксация на дорогах в Свердловской области обойдется в 130 миллионов

На дорогах Свердловской области появятся примерно 58 стационарных и 67 передвижных камер для фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Документы появились на сайте госзакупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из бюджета региона планируется выделить порядка 130 млн руб. Заявки принимаются до 9 апреля, а сам аукцион пройдет 16 апреля.

В техническом задании прописывается, где и какую функцию должна выполнять каждая камера. Например, камеры на Серовском и Тюменском трактах и "Россельбане" должны фиксировать превышение скорости, а камеры в Екатеринбурге поставят для того, чтобы контролировать проезжающих по выделенке для общественного транспорта