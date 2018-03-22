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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 5


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политика ;  | комментариев: 2
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Владимир Путин наградил пермскую спортсменку, завоевавшую "бронзу" на Паралимпийских играх в Пхенчхане
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бронзовый призер по биатлону Ирина Гуляева, награждение, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды победителям и призерам XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Среди получивших награду - спортсменка из Перми Ирина Гуляева, передает корреспондент Накануне.RU.

Ирина Гуляева стала третьей в биатлонной гонке на 10 км. Глава государства вручил ей медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Прежде всего, искренне поздравляю вас, всех наших спортсменов с великолепным выступлением на XII зимних Паралимпийских играх. Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве – выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Должен сказать, что вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца – "вдохновлять и восхищать мир", - обратился к спортсменам глава государства.

бронзовый призер по биатлону Ирина Гуляева, награждение, Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru

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22.03.2018 11:13 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:13 Екб


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Владимир Путин наградил пермскую спортсменку, завоевавшую "бронзу" на Паралимпийских играх в Пхенчхане
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