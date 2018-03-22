Владимир Путин наградил пермскую спортсменку, завоевавшую "бронзу" на Паралимпийских играх в Пхенчхане

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды победителям и призерам XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Среди получивших награду - спортсменка из Перми Ирина Гуляева, передает корреспондент Накануне.RU.

Ирина Гуляева стала третьей в биатлонной гонке на 10 км. Глава государства вручил ей медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Прежде всего, искренне поздравляю вас, всех наших спортсменов с великолепным выступлением на XII зимних Паралимпийских играх. Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве – выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Должен сказать, что вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца – "вдохновлять и восхищать мир", - обратился к спортсменам глава государства.