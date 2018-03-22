На Среднем Урале стало на двух миллиардеров меньше

Количество жителей Среднего Урала с доходом свыше 1 миллиона рублей увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Всего за год представили такие декларации 25,2 тыс. человек. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

По ее данным, такой рост показателей доходов говорит о благосостоянии населения. Большинство миллионеров получали доход от продажи имущества.

Также отметим, что число свердловчан с доходом свыше 1 миллиарда рублей снизилось на два человека. В основном, доходы этих людей были получены от активов за границей, а также от вложений в ценные бумаги.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области стало на одного миллиардера меньше: налоговые декларации с суммой доходов свыше 1 млрд руб. подали семь человек.