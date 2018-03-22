В Челябинске главный инженер МУП ЧКТС подозревается в получении взятки

В Челябинской области главный инженер муниципального предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети" подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам.

В ходе обысков у главного инженера было изъято в рублях и иностранной валюте более 40 млн рублей.

В настоящий момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.