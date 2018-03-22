Названа стоимость проезда по новой трассе М-11 из Москвы в Петербург

Стоимость проезда по всей трассе М-11 после завершения ввода автодороги составит около 2 тысяч рублей для легковых автомобилей.

Об этом сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

"В пределах 2 тыс. рублей. Это действительно конкурентоспособно", – передает ТАСС слова Кельбаха.

Напомним, в конце октября глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на трассе М-11 двух платных участков: с 208-ого по 258-й километр в Тверской области и с 334-ого по 543-й – в Новгородской области.

Новая скоростная автодорога М-11 Москва – Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 килопетров.