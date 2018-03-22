Детский омбудсмен РФ пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в школе 15 города Шадринска, где 21 марта ученица расстреляла своих одноклассников, поговорила с учащимися 7 класса и их родителями, передает корреспондент Накануне.RU.

Беседа с детьми длилась около 30 минут. Анна Кузнецова спросила учеников о проблемах в классе, а также поделилась несколькими советами. Журналистов на встречу не пустили.

После беседы с детьми Кузнецова в сопровождении ее зауральской коллеги Алены Лопатиной прошла по школе, посмотрела стенд, посвященный профилактике терроризма.

По словам омбудсмена, на стенде не хватает позитивной информации.

В эти минуты Кузнецова общается с родителями учеников, разговор также проходит за закрытыми дверями.

Учителя школы наотрез отказались разговаривать с прессой, мотивировав свое решение незнанием всей ситуации.

После встречи с родителями Анна Кузнецова проведет в шадринской школе совещание с участием заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Александра Карпова, главы Шадринска Людмилы Новиковой и директора школы Александры Юрченко.

После совещания детский омбудсмен пообещала ответить на вопросы журналистов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в Шадринске в школе №15 13-летняя школьница устроила стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь детей, у одного из них - травма головы, его из школы увезли на "скорой", сейчас ребенок находится дома. Стрелявшую задержали.