Арестован экс-проректор Тюменского индустриального университета, сбежавший от обвинения в многомиллионных растратах

в этот день
22.03.18
11:53
В Екб.13:53
Ожидаемо. Сразу после выборов Правительство готовит повышение подоходного налога
Кузнецова пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников
Бунт! Жители Волоколамска атаковали губернатора Воробьева
Главное
Грудинина хотят сделать премьером с помощью петиции

Тема дня
"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 3

Арестован экс-проректор Тюменского индустриального университета, сбежавший от обвинения в многомиллионных растратах
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Тюмени задержан и арестован экс-проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Читайте также:

Ранее Центральный районный суд Тюмени по ходатайству гособвинителя объявил в розыск и постановил арестовать бывшего проректора. Он не пришел в суд 19 января, когда было назначено рассмотрение его дела. Суд тогда вынес постановление о принудительном приводе обвиняемого, но сделать этого не удалось. В СИЗО он помещен 20 марта.

Напомним, Ошибкову вменяют то, что он в июле 2015 г. только на бумаге трудоустроил в экспериментальный завод буровой техники – структурное подразделение университета – двух сотрудниц и подругу жены. После одна из тех сотрудниц каждый месяц составляла фиктивные бумаги на выплаты "стимулирующих" "мертвым душам", а также директору завода. С июля 2015 по июнь 2016 г. университет пострадал на 2 млн руб.

В апреле 2016 г. Ошибков решил нажиться на том, что "Нефтегазпроект", единственным учредителем которого являлся университет, выполнял проектные работы для нефтяной компании. Он от имени вуза заключил аналогичное соглашение с "М-ГРУПП", которое подписал заместитель гендиректора Феодоров. При этом "М-ГРУПП" фактически работ по договору не выполнял. В апреле – октябре прошлого года по договору заплачено 10 млн руб. Ошибков оставил себе 9 млн руб., Феодоров – 1 млн руб.

Ошибков с 2014 г. возглавлял "Тюменскую буровую компанию". У нее были многомиллионные долги, в том числе и перед "Нефтегазпроектом". Глава компании решил похитить деньги под видом продажи учебному заведению принадлежавшего буровой компании комплекса МБК-160. К преступлению он привлек знакомого, москвича Егора Орлова, которого в марте 2016 г. назначил на должность начальника коммерческого управления университета, а в апреле – гендиректором "Тюменской буровой компании".

Проректор организовал проведение аукциона. К "торгам" привлекли московскую фирму, которая якобы владела буровой установкой. Она в августе прошлого года стала единственным участником и победителем аукциона. Ей вуз дал 169 млн руб., которые, по версии следствия, похитили Ошибков и Орлов. 102 млн руб. в сентябре 2016 г. ушли на погашение долга. При этом сам буровой мобильный комплекс так и остался в фактическом владении Тюменской буровой компании. После преступники в сентябре-октябре прошлого года забрали 100 млн руб. обратно в компанию под видом договора займа. Ошибков и Феодоров полностью признали вину в инкриминируемых им деяниях. Тюменский индустриальный университет заявил иск на сумму более 181 млн руб.

Другие новости по темам: Тюменский индустриальный университет, Александр Ошибков, Алексей Феодоров
22.03.2018 10:25 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
12:25 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.02.2018 15:08 Мск
Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета

Ранее 22.12.2017 12:32 Мск
Ушло в суд дело бывшего проректора Тюменского индустриального университета, обвиняемого в многомиллионных кражах

Ранее 30.11.2017 16:08 Мск
Бывший ректор Тюменского индустриального университета получил вторую "условку" за финансовые махинации

Ранее 30.10.2017 12:21 Мск
Профессор Тюменского индустриального университета получил восемь лет за взятку в полмиллиона

Ранее 20.10.2017 16:07 Мск
Экс-глава коммерческого управления Тюменского индустриального университета получил четыре года за мошенничество со 169 миллионами

Ранее 18.10.2017 12:50 Мск
Готово к суду второе дело экс-ректора ТИУ Олега Новоселова

Ранее 13.10.2017 09:33 Мск
Получивший "условку" экс-ректор Тюменского индустриального университета компенсировал вузу ущерб в 2,3 миллиона

Ранее 03.10.2017 10:39 Мск
Экс-проректор Тюменского индустриального университета получила "условку" за злоупотребление ценой в 2 млн

Ранее 15.09.2017 09:03 Мск
В опорном вузе Тюменской области прокомментировали выборы ректора

Ранее 23.08.2017 10:51 Мск
Второй пошел: вслед за экс-ректором судят бывшую проректора Тюменского индустриального университета

Ранее 01.06.2017 16:26 Мск
Суд вынес приговор экс-ректору Тюменского индустриального университета

Ранее 10.05.2017 12:45 Мск
Ушло в суд дело обвиняемого в злоупотреблении полномочиями ректора Тюменского индустриального университета

Ранее 21.02.2017 12:10 Мск
Арестованного главу Тюменского индустриального университета на работе сменила проректор, обязанности другого топ-менеджера вуза распылены

Ранее 25.01.2017 14:54 Мск
Арест ректора Тюменского индустриального университета никак не повлиял на работу вуза

Ранее 25.01.2017 08:54 Мск
"Опорный вуз": ректор Тюменского индустриального института отправлен под домашний арест








Добавить комментарий:

Арестован экс-проректор Тюменского индустриального университета, сбежавший от обвинения в многомиллионных растратах
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+