Житель Подмосковья больше месяца насиловал знакомую, закрыв ее у себя дома

Задержан 34-летний житель Подмосковья, подозреваемый в незаконном лишении свободы знакомой женщины.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, в период с 12 февраля по 19 марта этого года в одном из частных домов в поселке Малаховка Люберецкого района злоумышленник против воли удерживал 30-летнюю женщину, подвергая ее при этом сексуальному насилию. 19 марта ей удалось позвонить на "горячую линию" службы 112 и рассказать о совершенных в отношении нее преступлениях. Сразу после этого на место выехала следственно-оперативная группа и подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело. В ходе допроса задержанный дал следователю признательные показания о том, что обманным путем заманил к себе знакомую под предлогом уборки в доме за денежное вознаграждение.

Сейчас решается вопрос о заключении насильника под стражу. Расследование продолжается.