Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе ушел в отставку

Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталий Орешкин ушел в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

Детский омбудсмен написал заявление об увольнении по собственному желанию. На сегодняшнем заседании заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа депутаты утвердили отставку Виталия Орешкина. Новый кандидат на пост уполномоченного по правам ребенка будет представлен парламентариям 26 марта.

Виталий Орешкин занимал должность детского омбудсмена с 2012 г.

До назначения с 2007 по 2012 г. работал в должности начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ноябрьска, являлся заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С 2005 по 2007 г. занимал пост начальника отдела юридической экспертизы правового управления администрации Ноябрьска.