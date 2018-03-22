В Копейске общественники выявили незаконное ферросплавное производство

Активисты экологического движения "Экочел" выявили незаконное предприятие по производству ферровольфрама в Копейске.

Как сообщил Накануне.RU руководитель движения Ильдар Файзулин, один из активистов на протяжении долгого времени наблюдал за одним из промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух.

"Предприятие, в основном в вечернее время, осуществляло плавку металла, в результате этого серый густой дым от производства накрывал рядом стоящие предприятия и частный жилой сектор. В радиусе 2 км стоял стойкий химический запах и практически невозможно было дышать. Понимая, что у такого предприятия санитарная зона должна быть не менее 1 км до жилых домов, а дома расположены менее 200 метров, мы пришли к выводу, что предприятие работает с нарушением природоохранного законодательства и решили подробно узнать о данном предприятии", - рассказал он.

Общественники сообщили, что предприятие работало лаже в период неблагоприятных метеоусловий.

"При производстве ферровольфрама у них используется серная и азотная кислота и другие вещества 1 и 2 класса опасности. Самое интересное, что предприятие не стоит на учете не в одном экологическом ведомстве, а это значит, что оно осуществляет выбросы незаконно. При этом, предприятие по словам жителей работает уже более 5 лет", - отметил председатель движения "Экочел" Владимир Сидоров.

Активисты уже направили обращение в минэкологии и Росприроднадзор с просьбой проверить и приостановить деятельность предприятия.