В Копейске общественники выявили незаконное ферросплавное производство

в этот день
22.03.18
11:57
В Екб.13:57
Ожидаемо. Сразу после выборов Правительство готовит повышение подоходного налога
Кузнецова пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников
Бунт! Жители Волоколамска атаковали губернатора Воробьева
Главное
Грудинина хотят сделать премьером с помощью петиции

Тема дня
"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 4

В Копейске общественники выявили незаконное ферросплавное производство
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

выбросы, незаконное ферросплавное предприятие, Копейск, (2018) | Фото: экологическое движение &quot;Экочел&quot;

Активисты экологического движения "Экочел" выявили незаконное предприятие по производству ферровольфрама в Копейске.
Читайте также:

Как сообщил Накануне.RU руководитель движения Ильдар Файзулин, один из активистов на протяжении долгого времени наблюдал за одним из промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух.

"Предприятие, в основном в вечернее время, осуществляло плавку металла, в результате этого серый густой дым от производства накрывал рядом стоящие предприятия и частный жилой сектор. В радиусе 2 км стоял стойкий химический запах и практически невозможно было дышать. Понимая, что у такого предприятия санитарная зона должна быть не менее 1 км до жилых домов, а дома расположены менее 200 метров, мы пришли к выводу, что предприятие работает с нарушением природоохранного законодательства и решили подробно узнать о данном предприятии", - рассказал он.

выбросы, незаконное ферросплавное предприятие, Копейск,(2018)|Фото: экологическое движение "Экочел"

Общественники сообщили, что предприятие работало лаже в период неблагоприятных метеоусловий.

"При производстве ферровольфрама у них используется серная и азотная кислота и другие вещества 1 и 2 класса опасности. Самое интересное, что предприятие не стоит на учете не в одном экологическом ведомстве, а это значит, что оно осуществляет выбросы незаконно. При этом, предприятие по словам жителей работает уже более 5 лет", - отметил председатель движения "Экочел" Владимир Сидоров.

Активисты уже направили обращение в минэкологии и Росприроднадзор с просьбой проверить и приостановить деятельность предприятия.

Другие новости по темам: экология, воздух, выбросы, предприятие, минэкологии,
22.03.2018 10:20 Мск | Копейск | информационная служба Накануне.RU
12:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Копейске общественники выявили незаконное ферросплавное производство
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+