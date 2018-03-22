"Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы

Радиостанция "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы. Об этом сообщил главред "Эха" Алексей Венедектов в своем телеграф-канале.

"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - написал он.

В сообщении говорится, что СМИ солидарно с журналистками, "ставшими жертвами приставаний в Государственной Думе", и разочаровано решением депутатской комиссии по этике, "по существу оправдавшей такую практику".

Кроме того, Венедиктов подтвердил отказ от сотрудничества с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким.

Глава радиостанции в своем заявлении также отметил, что "Эхо Москвы" солидарно с редакциями РБК, Коммерсанта и Дождя и призывает другие редакции к солидарности с журналистами.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Комиссия Госдумы РФ по этике не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь назвал обвинения в его адрес "дешёвой провокацией".