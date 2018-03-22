Детям и родителям в шадринской школе, где была стрельба, запретили общаться с прессой

Ученики и родители в школе 15 Шадринска, где 21 марта ученица 7 класса расстреляла из пистолета своих одноклассников, отказались общаться с прессой, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководство школы в беседе с родителями попросило их не разговаривать со СМИ, чтобы "потом ни у кого не возникло лишних вопросов".

Сами ученики класса, где накануне была стрельба, обходят журналистов стороной - их попросили выйти из класса только после того, как журналисты покинут здание школы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в Шадринске в школе №15 13-летняя школьница устроила стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь детей, у одного из них - травма головы, его из школы увезли на "скорой", сейчас ребенок находится дома. Стрелявшую задержали.

Сегодня в Шадринск приехала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.