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Грудинина хотят сделать премьером с помощью петиции

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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;  | комментариев: 2
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22.03.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
общество | В России
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
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Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

В Сети появилась петиция в адрес Владимира Путина за выдвижение кандидата в президенты от КПРФ на прошедших выборах Павла Грудинина на должность премьер-министра России.
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"Кабинет министров должен возглавить опытный хозяйственник, доказавший на деле свои способности, не популист! Должность председателя правительства должен занимать профессионал из народа. Предлагаю подписать петицию за назначение Павла Николаевича Грудинина на должность премьер-министра РФ!", - говорится в тексте петиции.

Автор документа отмечает, что России "жизненно необходимы реформы". "Экономика и население страны с самыми богатыми природными ресурсами по определению не могут быть бедными. Резонно возникает вопрос о, возможно, не целевом или не грамотном использовании самих ресурсов, доходов от их продаж и бюджета страны в целом. Действующий курс не работает", - заявляется в петиции.

Напомним, Грудинин на выборах 18 марта после обработки 99% бюллетеней получил второе место, за него проголосовало чуть менее 9 млн человек, что составляет 11,90%.

Сообщалось, что директор совхоза имени Ленина представит избранному президенту Владимиру Путину свою программу развития на встрече главы государства с кандидатами.

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22.03.2018 10:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:01 Екб


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В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
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