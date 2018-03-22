В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером

В Сети появилась петиция в адрес Владимира Путина за выдвижение кандидата в президенты от КПРФ на прошедших выборах Павла Грудинина на должность премьер-министра России.

"Кабинет министров должен возглавить опытный хозяйственник, доказавший на деле свои способности, не популист! Должность председателя правительства должен занимать профессионал из народа. Предлагаю подписать петицию за назначение Павла Николаевича Грудинина на должность премьер-министра РФ!", - говорится в тексте петиции.

Автор документа отмечает, что России "жизненно необходимы реформы". "Экономика и население страны с самыми богатыми природными ресурсами по определению не могут быть бедными. Резонно возникает вопрос о, возможно, не целевом или не грамотном использовании самих ресурсов, доходов от их продаж и бюджета страны в целом. Действующий курс не работает", - заявляется в петиции.

Напомним, Грудинин на выборах 18 марта после обработки 99% бюллетеней получил второе место, за него проголосовало чуть менее 9 млн человек, что составляет 11,90%.

Сообщалось, что директор совхоза имени Ленина представит избранному президенту Владимиру Путину свою программу развития на встрече главы государства с кандидатами.