Борт "Саратовских авиалиний" не смог улететь в Сургут из-за сигнализации двигателя

Из-за сработавшей сигнализации одного из двигателей, борт "Саратовских авиалиний" не смог улететь в Сургут, передает корреспондент Накануне.RU.

"22 марта в аэропорту "Саратов центральный" при выполнении рейса 6В - 9532 по маршруту Саратов – Сургут на самолете Як-42 во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

При осмотре лайнера внешних повреждений двигателя и самолета не нашли.

"На борту находились семь членов экипажа и 102 пассажира. Пострадавших нет. В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет резервного борта, который доставит пассажиров в Сургут, запланирован на 14.00 по местному времени", - уточнили в "Саратовских авиалиниях".

Согласно данным онлайн-табло сургутской аэрогавани, прибытие самолета ожидается в 18.30.