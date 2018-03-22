Глава "единороссов" в тюменской гордуме предложил Госдуме легализовать самовольные жилые постройки

Вице-спикер тюменской гордумы, глава фракции "Единая Россия" Николай Романов вынес на рассмотрение комиссии по градостроительству и земельным отношениям вопрос о легализации незаконных построек ИЖС, передает корреспондент Накануне.RU. Депутат предложил обратиться с этим вопросом в региональный парламент с последующим выносом законодательной инициативы в стены Государственную думы.

"Основная проблема в вопросе легализации самовольно возведённых объектов ИЖС заключается в том, что в настоящий момент у владельцев таких домов только два варианта: это снос жилого дома, либо незаконное проживание, в надежде, что его никогда не снесут. При таком варианте имеем проблемы с регистрацией граждан по месту их жительства, проблемы с получением социальных услуг, устройство детей в детские сады, школы и поликлинику", - заявил он, представляя инициативу.

По его данным, только в Тюмени имеется более 700 объектов, имеющих признаки самовольной постройки. "Я думаю, что цифра не маленькая и не окончательная", - подчеркнул вице-спикер.

Он уверен, что в большинстве случаев люди неспециально заняли землю, а причина кроется в несовершенстве законодательства в периоды, когда выделялись участки. Романов отметил, что после развала СССР мелкие собственники не смогли оформить право на землю, в отличие от крупных владельцев, и эту несправедливость надо устранить.

Предложенный механизм предполагает бесплатное предоставление занятых ранее земельных участков. При этом есть и условие: таким правом предлагается наделить только тех, кто возвел дом до 1 сентября 2006 года и ограничить действие данного закона по 31 декабря 2020 года.

Романов подчеркнул, что такой период взят неслучайно, ведь до 2006 года в России действовала практика судебного решения данной проблемы.