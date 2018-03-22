Свердловский Роспотребнадзор вновь предупредил о мошенниках, действующих от имени управления

В Роспотребнадзоре по Свердловской области предупредили о мошенниках, действующих от имени управления.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, к ним вновь стала поступать информация, что в адрес бизнесменов от имени сотрудника Роспотребнадзора поступают телефонные звонки с просьбой поучаствовать в благотворительной акции по сбору средств на лечение родственника руководителя управления.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области официально заявляет, что в компетенцию службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия свердловчан, а также защиты их потребительских прав. Сотрудники службы не запрашивают у граждан и предпринимателей денежные средства на какие бы то ни было цели. Подобные требования об оказании благотворительной помощи или благотворительного взноса на проведение каких-либо мероприятий являются незаконными и неправомерными", - говорится в сообщении ведомства.

Граждан и предпринимателей просят быть бдительнее при поступлении подобных сообщений и ни в коем случае не поддаваться на провокации мошенников, а в случае такого звонка сразу же обращаться в правоохранительные органы.