Сегодня в Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 22–25 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

В программе первого дня – мужской спринт на 10 км, в гонке примут участие 84 спортсмена. В гонке примут участие российские биатлонисты Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и другие.

Напомним, в Тюмени приедут спортсмены из 26 стран. Накануне глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг высоко оценил работу, проделанную оргкомитетом соревнований.