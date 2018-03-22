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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
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Новости
22.03.2018 09:40 Мск (11:40 Екб)
спорт | Тюменская область
В Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону
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биатлонист Ветле Шостад Кристиансен (2018) | Фото: ugramegasport.ru

Сегодня в Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 22–25 марта, передает корреспондент Накануне.RU.
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В программе первого дня – мужской спринт на 10 км, в гонке примут участие 84 спортсмена. В гонке примут участие российские биатлонисты Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и другие.

Напомним, в Тюмени приедут спортсмены из 26 стран. Накануне глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг высоко оценил работу, проделанную оргкомитетом соревнований.

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22.03.2018 09:40 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
11:40 Екб


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В Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону
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