За 10 лет в екатеринбургской квартире было прописано порядка 20 тыс. иностранцев

Прокуратура Екатеринбурга в рамках надзорных полномочий проводит проверку в связи с регистрацией более 6 тыс. иностранных граждан в квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что летом 2016 года житель Екатеринбурга зарегистрировал в квартире свыше 57 иностранцев. На момент возбуждения уголовного дела в декабре 2016 года в этой квартире было зарегистрировано уже около 1 тыс. человек.

С декабря 2016 года по декабрь 2017 года в жилище были зарегистрированы уже 6 тыс. 844 иностранца.

Также в прокуратуре Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тыс. иностранцев.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.