Полицейские Югры задержали подозреваемого в краже автомобилей, объявленного в федеральный розыск

В Нефтеюганском районе полицейские задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Югре. Мужчину подозревают в краже и мошенничестве.

В ноябре прошлого года неизвестный мужчина предложил двум жителям муниципалитета выгодно продать их автомобили. Граждане оставили ему ключи и документы. Спустя некоторое время "продавец" переставал выходить на связь с заявителями. В результате югорчане остались без машины и без денег. Сумма ущерба в одном случае составила 300 тыс. руб., в другом - 1,5 млн руб.

Этот же мужчина, по словам правоохранителей, украл автомобиль и продав его в одном из соседних регионов, уехал из Югры. Сумма ущерба составила 540 тыс. руб.

Были возбуждены уголовные дела по статье кража и мошенничество.

Сотрудники районного отдела полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель Иркутской области 1966 года рождения, который был объявлен в федеральный розыск.

Накануне сотрудниками уголовного розыска было установлено место нахождения подозреваемого. Оперативники Нефтеюганского района задержали мужчину в Иркутской области и доставили в Югру для проведения следственных действий.

На данный момент в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.