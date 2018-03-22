Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Тверской области

Колесная пара локомотива пассажирского состава сошла с рельсов в Тверской области. В результате происшествия никто не пострада, опрокидывания не произошло.

Информация о происшествии поступила спасателям в 05.50 мск четверга. Инцидент произошел с поездом Санкт-Петербург - Белгород на перегоне Елизарово – Осечинка Октябрьской железной дороги, передает РИА Новости.

Как отмечается, разрушения железнодорожного полотна нет, поезда не задерживаются и следуют по второму пути.

На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части №9, оперативная группа ГУМЧС России по Тверской области, а также бригада скорой помощи.

17 марта сообщалось, что в районе станции Мулянка Пермского края произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда. Вагоны не опрокинулись.