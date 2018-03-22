Жителя Челябинска будут судить за ДТП с автобусом с юными футболистами

Житель Челябинска предстанет перед судом за ДТП с автобусом, в котором находились члены детской футбольной команды "Уралочка". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщало Накануне.RU, авария произошла 12 сентября днем на въезде в город со стороны Троицка. "МАЗ 6312" с прицепом совершил столкновение с микроавтобусом, в салоне которого находилось 18 пассажиров, в том числе 17 несовершеннолетних детей. После столкновения автобус продвинулся вперед и совершил наезд на автомобиль Мицубиси. Спортсмены ехали в Челябинск на соревнования.

В результате ДТП 12-летний и 14-летний пассажиры получили телесные повреждения, квалифицированные как причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

Виновник ДТП свою вину признал и принимал меры к возмещению ущерба потерпевшему.