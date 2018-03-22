Роспотребнадзор держит ситуацию с дефицитом холодной воды в Верхней Пышме на контроле

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора обратил внимание на проблему дефицита холодного водоснабжения в Верхней Пышме. Об этом сообщил Накануне.RU председатель общественного движения "ОСА Свердловской области" Руслан Магамуров.

Как сообщается в письме, направленном на имя Руслана Магамурова, в случае выявления нарушений Роспотреднадзор примет необходимые меры.

Кроме того, из ответа от прокуратуры известно, что заместителю главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

О том, что существуют проблемы с холодным водоснабжением, глава Верхней Пышмы признал в письменном ответе, который получили активисты сегодня.

Напомним, что 13 марта активисты Верхней Пышмы обратились к губернатору Евгению Куйвашеву в связи с проблемой дефицита холодного водоснабжения.