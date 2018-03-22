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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;
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Новости
22.03.2018 08:58 Мск (10:58 Екб)
политика | Пермский край
Начальник прикамского главка прокомментировал слухи из телеграм-канала о запрете погонь в городе
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кортеж спецсигнал проблесковый маячок гибдд (2009) | Фото: Накануне.RU

Деятельность полиции регулируется федеральным законом и нормативными документами, поэтому нет необходимости создавать дополнительные противоречащие основным документам приказы, заявил начальник ГУ МВД по региону Виктор Кошелев, отвечая на вопрос депутатов заксобрания региона о якобы существующем приказе, запрещающем сотрудникам ГАИ преследовать нарушителей.

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Информация о приказе была опубликована в анонимном телеграм-канале, передает корреспондент Накануне.RU. Кошелев намекнул, что это дело рук "обиженных" сотрудников. Вместе с тем он заметил, что не всегда сотрудники инспекции умеют правильно вести погоню, что приводит к несчастным случаям.

"Если действия сотрудника непрофессиональны и приводят к трагическим последствиям, я не должен закрывать на это глаза. Я должен давать оценку", - сказал Виктор Кошелев.

"Попрошу к этим статьям относиться взвешенно и с пониманием. Это защищаются те, кому дали соответствующую оценку", - сказал генерал-лейтенант.

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22.03.2018 08:58 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:58 Екб


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Начальник прикамского главка прокомментировал слухи из телеграм-канала о запрете погонь в городе
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