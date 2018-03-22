Начальник прикамского главка прокомментировал слухи из телеграм-канала о запрете погонь в городе

Деятельность полиции регулируется федеральным законом и нормативными документами, поэтому нет необходимости создавать дополнительные противоречащие основным документам приказы, заявил начальник ГУ МВД по региону Виктор Кошелев, отвечая на вопрос депутатов заксобрания региона о якобы существующем приказе, запрещающем сотрудникам ГАИ преследовать нарушителей.

Информация о приказе была опубликована в анонимном телеграм-канале, передает корреспондент Накануне.RU. Кошелев намекнул, что это дело рук "обиженных" сотрудников. Вместе с тем он заметил, что не всегда сотрудники инспекции умеют правильно вести погоню, что приводит к несчастным случаям.

"Если действия сотрудника непрофессиональны и приводят к трагическим последствиям, я не должен закрывать на это глаза. Я должен давать оценку", - сказал Виктор Кошелев.

"Попрошу к этим статьям относиться взвешенно и с пониманием. Это защищаются те, кому дали соответствующую оценку", - сказал генерал-лейтенант.