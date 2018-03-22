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21.03.2018
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21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
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Ольга Ковтун официально стала ректором УГМУ
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Закладка камня НИИ ОММ, медицинский кластер в Академический районе, Ольга Ковтун (2018) | Фото: Накануне.RU

Ольга Ковтун, которая 22 ноября 2017 года была выбрана новым ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), официально стала ректором университета. Как выяснилось, приказ был подписан 8 февраля, вступил в силу 1 марта, но известно об этом стало только сейчас, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Утвердить с 1 марта 2018 г. Ковтун Ольгу Петровну в должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации на срок пять лет", - сообщается в документе.

Напомним, с началом учебного года в 2017 году пост ректора УГМУ покинул Сергей Кутепов, он возглавлял вуз с 2006 года. Бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун была назначена исполняющей обязанности ректора. Выборы ректора переносились несколько раз. Конкурс должен был пройти ещё в октябре 2017 года. На открытом голосовании, которое состоялось 20 октября 2017, было решено провести конференцию по выборам ректора 22 ноября 2017 года. Именно тогда Ольга Ковтун и была избрана ректором УГМУ.

Ольга Ковтун, и.о ректора УГМУ(2017)|Фото: Накануне.RU

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22.03.2018 08:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:55 Екб


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Ольга Ковтун официально стала ректором УГМУ
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