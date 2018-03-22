Ольга Ковтун официально стала ректором УГМУ

Ольга Ковтун, которая 22 ноября 2017 года была выбрана новым ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), официально стала ректором университета. Как выяснилось, приказ был подписан 8 февраля, вступил в силу 1 марта, но известно об этом стало только сейчас, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Утвердить с 1 марта 2018 г. Ковтун Ольгу Петровну в должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации на срок пять лет", - сообщается в документе.

Напомним, с началом учебного года в 2017 году пост ректора УГМУ покинул Сергей Кутепов, он возглавлял вуз с 2006 года. Бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун была назначена исполняющей обязанности ректора. Выборы ректора переносились несколько раз. Конкурс должен был пройти ещё в октябре 2017 года. На открытом голосовании, которое состоялось 20 октября 2017, было решено провести конференцию по выборам ректора 22 ноября 2017 года. Именно тогда Ольга Ковтун и была избрана ректором УГМУ.