На Ямале два подростка пострадали от падения пласта снега с крыши музыкальной школы

Салехардский межрайонный отдел СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку из-за двух подростков, на которых обрушился пласт снега с крыши музыкальной школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямалу.

Инцидент произошел 21 марта в селе Мужи Шурышкарского района. "Скорая помощь" доставила в районную больницу двух подростков, 2007 г. рождения с ссадинами и сотрясением головного мозга. Выяснилось, что на детей обрушился пласт снега с крыши здания музыкальной школы, в тот момент, когда они вышли на крыльцо школы.

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.