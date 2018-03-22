Детский омбудсмен России приехала в Шадринск, где накануне произошла стрельба в школе

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова приехала в Шадринск, где накануне 13-летняя девочка из пневматического пистолета расстреляла своих одноклассников, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что Кузнецова прибудет в школу 15, где пообщается с директором и родителями девочки.

Журналистам присутствовать на встрече запретили.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в Шадринске в школе №15 13-летняя школьница устроила стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь детей, у одного из них - травма головы, его из школы увезли на "скорой", сейчас ребенок находится дома. Стрелявшую задержали.