Гордость ВМС США застряла во льдах Арктики во время отработки удара по России

Американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики в ходе отработки сценария нанесения ударов по России.

Во время учений НАТО подлодки Hartford и Connecticut выполняли учебные стрельбы, сообщает ТК "Звезда".

Согласно плану, субмарина должна была выплыть из вод Арктики и нанести удар по "противнику".

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB — NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г.

Однако американские военные столкнулись с проблемой: слой льда в Арктике оказался слишком толстым. Подводная лодка не смогла вынырнуть для совершения условного удара и застряла во льдах.

Стоит отметить, американское командование считает атомные субмарины гордостью ВМС США, поскольку они сочетают стелс-технологии с огромной огневой мощью (подлодки вооружены крылатыми ракетами).

Позже пользователи опубликовали в Интернете репортаж американского телеканала CNN.