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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
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Новости
22.03.2018 08:41 Мск (10:41 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Гордость ВМС США застряла во льдах Арктики во время отработки удара по России
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Подлодка США застряла во льдах (2018) | Фото: Navy Currents Magazine / Twitter

Американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики в ходе отработки сценария нанесения ударов по России

Во время учений НАТО подлодки Hartford и Connecticut выполняли учебные стрельбы, сообщает ТК "Звезда".

Согласно плану, субмарина должна была выплыть из вод Арктики и нанести удар по "противнику".

Однако американские военные столкнулись с проблемой: слой льда в Арктике оказался слишком толстым. Подводная лодка не смогла вынырнуть для совершения условного удара и застряла во льдах.

Стоит отметить, американское командование считает атомные субмарины гордостью ВМС США, поскольку они сочетают стелс-технологии с огромной огневой мощью (подлодки вооружены крылатыми ракетами).

Позже пользователи опубликовали в Интернете репортаж американского телеканала CNN.

 

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22.03.2018 08:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:41 Екб


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Гордость ВМС США застряла во льдах Арктики во время отработки удара по России
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