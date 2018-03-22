Ямальские депутаты отправили на экспертизу законопроект о запрете продажи электронных сигарет детям

Из повестки заксобрания Ямала убран вопрос о запрете продажи электронных сигарет детям. Нужна экспертиза, которая оценит влияние документа: им устанавливаются не предусмотренные ранее обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере бизнеса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного парламента.

В целом поддерживая закон концептуально, профильные комитеты рекомендовали отложить его принятие до получения результатов необходимой экспертизы и мнения органов местного самоуправления.

Напомним, авторы законопроекта утверждают, что из-за того, что жидкости для электронных сигарет на территории РФ не имеют лицензии, на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть опасна для потребителей и особенно для несовершеннолетних. Именно поэтому предлагается запретить продажу электронных сигарет и жидкостей для них, в том числе и безникотиновых. Аналогичные законы приняты уже в восьми субъектах РФ, в частности в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской области. В еще пяти субъектах рассмотрение подобных законов состоится в этом году.