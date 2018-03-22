В Саратовской области сотрудники полиции и Росгвардии пострадали от взорвавшегося ноутбука

В Саратовской области задержаны подозреваемые в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, стражи порядка проводили оперативно-розыскные мероприятия по одному из уголовных дел, в ходе которых была назначена встреча с информаторами. Сотрудники правоохранительных органов вечером прибыли в обусловленное место примерно в 10 км от села Красный Яр Энгельского района, однако на встречу никто не пришел.

На месте сыщики обнаружили ноутбук и подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате пострадали сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Оба госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. Следователи СКР уже провели осмотр места происшествия и задержали подозреваемых. Проверяется их причастность на совершение иных преступлений на территории Саратовской области. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.