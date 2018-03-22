С 1 апреля в Челябинске начнутся субботники

В Челябинске с 1 апреля стартуют субботники, которые продлятся до 1 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Главам районов поручено организовать работу по наведению порядка и установить контроль за их проведением. Вывозом и утилизацией отходов будет заниматься управление экологии и природопользования администрации города.

Руководителям предприятий рекомендовали привести в порядок входные группы, цоколи, водостоки, ограждения, находящиеся в их владении, а также убрать мусор с прилегающих территорий и благоустроить их.