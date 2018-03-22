В Югре украинец получил срок за торговлю наркотиками

В Нижневартовске городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Украины. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд установил, что мужчина прибыл в Нижневартовск из Украины, чтобы распространять наркотики через "тайники-закладки". Лицо у которого мужчина приобрел наркотики - не установлено. Спрятать закладки преступнику не удалось - он был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил наркосбытчика к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.