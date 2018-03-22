Две свердловчанки представят уральскую столицу на конкурсе "Мисс Россия-2018"

Полина Костюк и Анастасия Каунова из Екатеринбурга стали участницами национального конкурса "Мисс Россия - 2018". Об этом девушки поделились на своих страницах в instagram.

"Дорогие друзья, спешу поделиться с вами радостной новостью. Я стала участницей национального конкурса "Мисс Россия 2018" и вошла в топ-50 самых красивых девушек нашей страны", - сообщила Полина Костюк.

Отметим, что в прошлом году девушки участвовали в конкурсе "Мисс-Екатеринбург - 2017", а одна из них - Анастасия Каунова стала победительницей этого конкурса.