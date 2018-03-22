Захарова ответила Джонсону, сравнившему ЧМ-2018 с Олимпиадой в нацистской Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что сравнения предстоящего чемпионата мира по футболу - 2018, который состоится в России, с прошедшими в Берлине времен Третьего рейха летними Олимпийскими играми -1936 являются неприемлемыми.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления в парламенте страны согласился со словами лейбориста Айана Остина, который сравнил чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, с Олимпийскими играми 1936 года при Гитлере.



Остин отметил, что в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для того, чтобы улучшить имидж страны. "Мы не должны поддерживать президента России, использующего этот турнир для увеличения своей популярности и маскировки грубых нарушений прав человека, за которые он несет ответственность", - заявил политик.



Джонсон назвал это сравнение "безусловно верным". "Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться", - сказал глава британского МИДа. Тем не менее он не согласился с мнением, что соревнования нужно бойкотировать, и отметил, что наказывать английских спортсменов и болельщиков не стоит.

Захарова в своем фэйсбуке отметила, что Борис Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства". "Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - заявила она.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства", - написала официальный представитель МИДа.

Кроме того, Захарова считает, что Великобритания своими абсурдными основаниями пытается создать образ врага в лице России.

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания.

Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот чемпионата мира по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?" - вопросила Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала "дикостью" заявления Бориса Джонсона о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России.