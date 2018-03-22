Рост зарплат бюджетников увеличил реальные доходы россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в феврале 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4%, в январе-феврале 2018 г. - на 2,5%, подсчитал Росстат. Рост зафиксирован впервые с января 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

"В целях сопоставимости данных" показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб., указывает статведомство. Однако с учетом выплаты в январе текущего года реальные доходы упали на 7%.

Вместе с тем среднемесячная начисленная заработная плата в феврале выросла на 12,1% до 39800 руб., рост в январе-феврале 2018 г. - 12,9%.

Судя по статистике среднемесячной начисленной зарплаты, "предвыборный" рост доходов обеспечили бюджетники, а также добывающие отрасли. Так, работники образования в январе стали получать на 17,8% больше, чем в 2017 г., зарплаты работников здравоохранения и соцсферы увеличились на 27,7%, библиотекарей - на 41%. Напомним, в 2018 г. зарплаты бюджетников были проиндексированы с 1 января на уровень выше инфляции.



