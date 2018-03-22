Оставить или снести? В мэрии Екатеринбурга не могут решить судьбу ДК "Химмаш"

Администрация Екатеринбурга не может определиться, в чей собственности находится ДК "Химмаш". Владельцем здания, расположенного на ул. Грибоедова, 13, ныне является бизнес-центр AVS. Граждан беспокоит появившаяся информация о сносе дворца культуры и строительстве на его месте жилого комплекса с административными помещениями. Люди активно пишут письма в мэрию города, но на один и тот же вопрос получают разные ответы от двух департаментов (есть в расположении Накануне.RU).

15 марта 2018 года активистке и жительнице города Татьяне Знак администрация ответила, что "ДК "Химмаш" не является собственностью муниципального образования "город Екатеринбург" и вопросы распоряжения этим зданием не входят в компетенцию департамента по управлению муниципальным имуществом.

А уже 20 марта администрация сообщает, что "приняла решение о сохранении ДК "Химмаш", поскольку этот объект является значимым для история развития архитектуры". Ответ был отправлен уже от департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Напомним, ранее жители микрорайона Химмаш проводили митинг у мэрии Екатеринбурга. Тогда к пикетирующим вышел главный архитектор города Андрей Молоков. Он отметил, что пока планов по сносу ДК "Химмаш" нет.

Инициативная группа, выступающая против сноса ДК "Химмаш", уже отнесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан.