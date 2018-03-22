После обращения южноуральцев Бастрыкин уволил сотрудников СК по Челябинской области

По результатам приема председатель СК РФ Александр Бастрыкин уволил ряд должностных лиц следственного управления СК по Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

На очередном личном приеме к Бастрыкину обратились жители Южного Урала, неудовлетворенные ходом расследования уголовных дел в региональных подразделениях СК РФ. Один случай касался оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) в коммерческих медицинских центрах. Жительница Златоуста рассказала, как в прошлом году жизнь ее ребенка оборвалась в городской больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По итогам личного приема Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку.

"По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации жалобы на ненадлежащее расследование всех этих материалов и доводы заявителей будут проверены в центральном аппарате СК России, отдельные уголовные дела будут изъяты и переданы наиболее опытным следователям. Если жалобы заявителей найдут подтверждение, это повлечет за собой самые серьезные последствия. По результатам приема Александр Бастрыкин уволил ряд должностных лиц следственных управлений по Челябинской области и Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.