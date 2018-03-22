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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
политика | Пермский край
Скандальный отчет КСП исключен из повестки заксобрания Пермского края
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Из повестки сегодняшнего заседания Законодательного собрания Пермского края исключен вопрос о рассмотрении отчета контрольно-счетной палаты региона. Вопрос снять по инициативе аудиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

В отчете КСП об итогах работы за прошлый год содержатся итоги проверок расходования бюджетных средств в 2014-2016 гг., когда регион возглавлял экс-губернатор Виктор Басаргин. Правительство тогда возглавлял нынешний глава счетной палаты края Геннадий Тушнолобов.

КСП попросила перенести рассмотрение вопроса на апрель.

Из повестки был исключен и другой резонансный проект - об увеличении количества депутатов заксобрания, работающих на постоянной основе. Предлагалось увеличить число профессиональных депутатов с 21 до 22 человек. Однако проект отозвали авторы инициативы из числа народных избранников.

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22.03.2018 08:07 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.02.2018 16:21 Мск
КСП представила отчет о бюджетных нарушениях эпохи Басаргина








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Скандальный отчет КСП исключен из повестки заксобрания Пермского края
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