Скандальный отчет КСП исключен из повестки заксобрания Пермского края

Из повестки сегодняшнего заседания Законодательного собрания Пермского края исключен вопрос о рассмотрении отчета контрольно-счетной палаты региона. Вопрос снять по инициативе аудиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

В отчете КСП об итогах работы за прошлый год содержатся итоги проверок расходования бюджетных средств в 2014-2016 гг., когда регион возглавлял экс-губернатор Виктор Басаргин. Правительство тогда возглавлял нынешний глава счетной палаты края Геннадий Тушнолобов.

КСП попросила перенести рассмотрение вопроса на апрель.

Из повестки был исключен и другой резонансный проект - об увеличении количества депутатов заксобрания, работающих на постоянной основе. Предлагалось увеличить число профессиональных депутатов с 21 до 22 человек. Однако проект отозвали авторы инициативы из числа народных избранников.