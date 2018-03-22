В Екатеринбурге перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены

В ближайшую субботу, 24 марта, когда в Екатеринбурге запланирован снос недостроенной телебашни, прозвучат сирены. Они предупредят жителей о том, что демонтаж начался.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующие объявления появились в домах, которые находятся рядом с вышкой.

"24.03.2018 в 9 часов будет произведено обрушение телебашни. В 8 часов 30 минут прозвучит предупредительный сигнал сирены 30 секунд. В 9 часов перед обрушением прозвучат два сигнала сирены", - гласит сообщение.

Жителей просят не подходить близко к остекленным окнам, а также не находиться за периметром поста охраны и близлежащих улиц.

Напомним, о том, что снос недостроенной телебашни состоится именно 24 марта, ранее официально заявили в городском метрополитене.