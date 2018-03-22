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В Екатеринбурге перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены
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телебашня, Екатеринбург, техника, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

В ближайшую субботу, 24 марта, когда в Екатеринбурге запланирован снос недостроенной телебашни, прозвучат сирены. Они предупредят жителей о том, что демонтаж начался.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующие объявления появились в домах, которые находятся рядом с вышкой.

"24.03.2018 в 9 часов будет произведено обрушение телебашни. В 8 часов 30 минут прозвучит предупредительный сигнал сирены 30 секунд. В 9 часов перед обрушением прозвучат два сигнала сирены", - гласит сообщение.

телебашня, снос, объявление, Екатеринбург(2018)|Фото: vk.com/incekb/Матвей Матвеев

Жителей просят не подходить близко к остекленным окнам, а также не находиться за периметром поста охраны и близлежащих улиц.

Напомним, о том, что снос недостроенной телебашни состоится именно 24 марта, ранее официально заявили в городском метрополитене.

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10:04 Екб


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