Свердловчанин вынес из горящего дома женщину-инвалида

На Среднем Урале, в Талицком городском округе, мужчина спас 80-летнюю женщину в инвалидной коляске. Пожар случился 21 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Чулкова поступило в местную пожарно-спасательную часть днем. Благодаря неравнодушию молодого человека, удалось избежать трагических последствий", - уточнили в ведомстве.

Первым заметил пожар многодетный отец Евгений Конюхов, проживающий по соседству. В тот момент он занимался хозяйственными делами на улице.

"Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Требовалось срочно спасать пожилую женщину, которая передвигается на коляске. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один – перебраться к моему дому через огород", - рассказывает Евгений.

Сам герой получил незначительные ожоги головы, но медицинская помощь ему не потребовалась. Также он признался, что на его месте так поступил бы каждый.

Как рассказали в свердловском МЧС, сейчас готовятся материалы для представления Евгения Конюхова к медали МЧС России "За отвагу на пожаре".