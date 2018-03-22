Сын Каддафи заявил о наличии у него улик против Саркози

Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что располагает доказательствами, что бывший президент Франции Николя Саркози использовал деньги из Ливии, чтобы профинансировать свою президентскую кампанию в 2007 году. Об этом он сообщил изданию Africa News.

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Сын Каддафи отметил, что говорил об этих уликах в интервью Euronews в 2011 году. Тогда он утверждал, что в его распоряжении есть "банковские счета, документы, банковские переводы" и обещал их обнародовать, передает РБК.

Кроме того, по словам Каддафи, бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси имеет запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания бывший директор Libya Investment Башир Салах.

Ранее судебные власти Франции предъявили Саркози обвинения в нарушениях при финансировании предвыборной кампании.

Напомним, Саркози задержали 20 марта. Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.