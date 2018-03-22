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от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 07:59 Мск (09:59 Екб)
экономика | Тюменская область
Крупнейший тюменский бизнесмен раскритиковал бюджетную политику администрации города
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Николай Руссу, депутат Тюменской городской думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Генеральный директор крупнейшей компании-застройщика Тюмени АО "Мостострой-11", депутат гордумы Николай Руссу обрушился с критикой на бюджетную политику муниципалитета во время заседания комиссии по бюджету, налогам и финансам в Тюменской городской думе 21 марта. Как передает корреспондент Накануне.RU, народного избранника не устроили цифры переходящих остатков казны, которые образуются в конце года. По его мнению, такой показатель является примером неэффективности работы мэрии.

"Очень странно, что остатки использовали, а на будущий год опять сформировали в районе 1,4 млрд руб. Это примерно 700 рабочих мест в Тюмени и, может быть, два бассейна… мы бы построили не одну школу. Я считаю, что или неправильное планирование, или неправильный контроль. Докладчик сказал, что "в середине года мы не можем переориентироваться" и "провести какие-то новые торги и иметь в запасе проектной документации объектов"… На самом деле в Тюмени не хватает поликлиник, школ, а у нас такие огромные остатки. Вы посчитайте. Я думаю, что это абсолютно неправильно", - внезапно разразился он.

"То есть вопрос о качестве бюджетного планирования", - переспросила председатель комиссии Оксана Величко.

"Конечно! Оно катастрофически ошибочное", - подтвердил депутат.

Директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук попытался парировать обвинения, но убедить собеседника он не смог.

"На самом деле, нельзя говорить, что остатки -это плохо. Надо смотреть в корень образования этих остатков. Если смотреть по сумме, которая сложилась на начало 2017 года, все-таки переходящие обязательства - нехорошо, они проходят в рамках заключенных контрактов и с этими объемами нам можно только смириться. А что касается других источников образования остатков, то общий объем, который мы перераспределяли, составил 800 млн руб., из них 365 - это перевыполнение плана по доходам. То есть это тот объем, который удалось мобилизовать в бюджет города Тюмени", - привел свои аргументы чиновник, на что получил дополнительное разъяснение.

Директор финансового департамента Тюмени Андрей Пилипчук(2018)|Фото: Накануне.RU

"Деньги лежат в казначействе? Это нулевые проценты по депозиту, а инфляция у нас официальная 5%, а фактически средняя 8-10%, то есть в год мы потеряли 140 млн руб. Любой экономист расскажет вам, сколько вы потеряли за год: рабочих мест, квадратных метров и чего угодно - дорог, дворов. Давайте посчитаем, сколько теплотрасс можно было сделать и отремонтировать. Это происходит именно из-за неэффективного планирования, я вам еще раз говорю", - не унимался Руссу и спор затянулся, несмотря на регламент заседания.

"Остатки средств, конечно, мы не можем размещать на счетах. Мы их должны использовать, и они нам помогают избежать временных кассовых разрывов, которые в течение года возникают из-за того, что доходы поступают в бюджет неравномерно…" - оправдывался Пилипчук, но его оппонент только качал головой, показывая, что он не понимает его мысль.

"Время - это деньги, вот смысл", - в какой-то момент попыталась разрядить обстановку председатель комиссии, но тщетно.

"При этом на остатках из года в год лежит 1,4 млрд руб. Вы их просто закопали, можно сказать. Это развитие Арабских Эмиратов, когда деньги хранили в хранилище, а потом кто-то их съел, так же и у нас - в казначействе", - привел в качестве аргумента сравнение Руссу и дал совет планировать объекты загодя с искусственным дефицитом и доплачивать как раз из остатков, тогда "будет хоть какое-то движение и эффективность".

Наблюдатели отметили, что в последнее время депутаты-"единороссы" все чаще в своих выступлениях дают фору местным оппозиционерам, которые на их фоне стали выглядеть блекло. Впрочем, удивляться не стоит - гордума готовится к новым выборам.

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22.03.2018 07:59 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
09:59 Екб


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Крупнейший тюменский бизнесмен раскритиковал бюджетную политику администрации города
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