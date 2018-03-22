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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
22.03.2018 07:55 Мск (09:55 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
На Ямале полицейские "накрыли" межрегиональную банду пропагандистов "Синего кита"
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Начальник ГУ МВД РФ по ЯНАО Александр Удовенко (2017) | Фото: politsib.ru

На проходящем в Салехарде заседании законодательного собрания Ямала прозвучал отчет главы окружного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко. Он рассказал, в частности, о том, как его подчиненные обеспечивает безопасность ямальцев, передает корреспондент Накануне.RU.
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"На 3% выросло число зарегистрированных преступлений. В последние годы преступления против собственности растут. Существенную долю составляют преступления с информацией. В ходе командировки силовиков задержана группа людей, совершившая десятки телефонных мошенничеств, когда аферисты втираются в доверие и заставляют людей называть пароли. В полтора раза сократилось число преступлений, совершенных подростками", - сказал Удовенко.

Он уточнил, что в 2017 г. ямальцы сдали почти 100 единиц огнестрельного оружия.

"Завершено создание Карамовского поста ГАИ в Ноябрьске. Пресечена "работа" нескольких групп, в том числе этнической, которые сбывали "синтетику". По числу найденных фактов крупных и особо крупных – третье место в УрФО, девятое – в России, средняя сумма – более 1 млн руб., что в три раза больше, чем аналогичный показатель по России. В марте 2017 г. ушло в суд дело бывшего сотрудника депсорта, получившего 10 млн руб., осенью он получил шесть лет колонии общего режима", - сказал генерал.

Начальник ГУ МВД РФ по ЯНАО Александр Удовенко(2017)|Фото: politsib.ru

Отдельный вопрос – предотвращение террористической деятельности.

"Вместе с ФСБ мы пресекли попытки выезда в Сирию двух ямальцев, жителей Муравленко и Нового Уренгоя. Возбуждено три уголовных дела по факту участия ямальцев в незаконных организациях. Многократно возросла опасность возвращения в Россию боевиков разгромленной запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Мы наши механизм искать несовершеннолетних, которые могут выступать потенциальными боевиками", - сказал Удовенко.

В Роскомнадзор ушло 16 заявлений о блокировке сайтов, пропагандирующих самоубийства.

"В Новом Уренгое прошло пять операций по противодействию "Синему киту". Раскрыта целая сеть, куда вошли представители восьми регионов. Задержан один челосек", - сказал Удовенко.

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина спросила, как скоро дадут документы о том, что в Тарко-Сале в приемной депутата нашли "прослушку"?

"Все оборудование изъято, но документы не выдали, депутат не может обратиться в генеральную прокуратуру, прошу содействия", - сказала Кукушкина.

Депутаты единогласно приняли отчет.

Другие новости по темам: Анатолий Удовенко, УМВД по ЯНАО, терроризм, экстремизм, ксенофобия, доклад
22.03.2018 07:55 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
09:55 Екб


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На Ямале полицейские "накрыли" межрегиональную банду пропагандистов "Синего кита"
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