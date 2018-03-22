На Ямале полицейские "накрыли" межрегиональную банду пропагандистов "Синего кита"

На проходящем в Салехарде заседании законодательного собрания Ямала прозвучал отчет главы окружного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко. Он рассказал, в частности, о том, как его подчиненные обеспечивает безопасность ямальцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"На 3% выросло число зарегистрированных преступлений. В последние годы преступления против собственности растут. Существенную долю составляют преступления с информацией. В ходе командировки силовиков задержана группа людей, совершившая десятки телефонных мошенничеств, когда аферисты втираются в доверие и заставляют людей называть пароли. В полтора раза сократилось число преступлений, совершенных подростками", - сказал Удовенко.

Он уточнил, что в 2017 г. ямальцы сдали почти 100 единиц огнестрельного оружия.

"Завершено создание Карамовского поста ГАИ в Ноябрьске. Пресечена "работа" нескольких групп, в том числе этнической, которые сбывали "синтетику". По числу найденных фактов крупных и особо крупных – третье место в УрФО, девятое – в России, средняя сумма – более 1 млн руб., что в три раза больше, чем аналогичный показатель по России. В марте 2017 г. ушло в суд дело бывшего сотрудника депсорта, получившего 10 млн руб., осенью он получил шесть лет колонии общего режима", - сказал генерал.

Отдельный вопрос – предотвращение террористической деятельности.

"Вместе с ФСБ мы пресекли попытки выезда в Сирию двух ямальцев, жителей Муравленко и Нового Уренгоя. Возбуждено три уголовных дела по факту участия ямальцев в незаконных организациях. Многократно возросла опасность возвращения в Россию боевиков разгромленной запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Мы наши механизм искать несовершеннолетних, которые могут выступать потенциальными боевиками", - сказал Удовенко.

В Роскомнадзор ушло 16 заявлений о блокировке сайтов, пропагандирующих самоубийства.

"В Новом Уренгое прошло пять операций по противодействию "Синему киту". Раскрыта целая сеть, куда вошли представители восьми регионов. Задержан один челосек", - сказал Удовенко.

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина спросила, как скоро дадут документы о том, что в Тарко-Сале в приемной депутата нашли "прослушку"?

"Все оборудование изъято, но документы не выдали, депутат не может обратиться в генеральную прокуратуру, прошу содействия", - сказала Кукушкина.

Депутаты единогласно приняли отчет.